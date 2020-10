– Vi må ikke tie!

Leserinnlegg

Statistikken forteller at det nå er 25 millioner flyktninger i verden, og da er ikke de tatt med som er på flukt i eget land.

I 2019 ble fem asylmottak lagt ned, blant dem var Melbu asylmottak i Vesterålen.

To mottak er blitt lagt ned i 2020, nå står Arna asylmottak for tur, Sjøvegan skal legges ned i 2021.

Og sånn kan jeg fortsette.

Melbu ble åpnet igjen i august 2020, for blant annet å ta imot flyktninger fra asylmottak som legges ned andre steder i landet – kanskje fra mottak dit Melbus flyktninger ble tvangssendt i desember 2019.

Politikere på ytterste høyre fløy ønsker å stenge grensene for asylsøkere og at arbeidet med tvangsreturnering blir intensivert. «Og vi skal sørge for kraftig kutt i bistandsbudsjettet», lover Sylvi Listhaug.

Begrunnelsen for alle nedleggelsene er at det er for få flyktninger i landet. Politikere på ytterste høyrefløy ønsker at det skal bli enda færre.

Men det er altså 25 millioner utenfor Norges grenser!

Kjære medborgere, troende i alle trossamfunn, ikke-troende, unge og gamle, svarte og hvite og brune, kjære alle dere som tenker med både hjerte og hjerne: Se hva som skjer! Les! Lytt! Rop det ut: Vi vil ha et Norge som tar vare på humanistiske verdier!