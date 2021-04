«Vesterålen - én av de mest interessante reisemål for fremtiden»

Leserinnlegg

Over to dager har Visit Vesterålen hatt digitale møter med operatører fra hele verden. Det er Innovasjon Norge som er arrangør, og de har gjort en god jobb med å tilrettelegge for digitale møter, opplyser reiselivssjef Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen.

– Plattformen som brukes må spesielt trekkes frem som velfungerende. Møtene har vært effektive og kvaliteten på turoperatørene er meget gode. De aller fleste er godt forberedt. Vesterålen løftes frem som én av de mest interessante reisemål for fremtiden, og mange er imponert over bredden av tilbud i regionen, både mengde og variasjon, påpeker reiselivssjefen, som sier flere har fått med seg at det er økt aktivitet og at det skjer mye spennende innen både overnatting, lokalmat, aktiviteter og nye opplevelsessentre.

De mer kjent og erfarne kjøperne ønsker å bli oppdatert på nyheter i regionen. Nye operatører Visit Vesterålen har snakket med ønsker gjerne en god orientering om de muligheter som finnes og er nysgjerrige på den nye reiselivsstrategien vår og våre strategiske satsinger.

– Det etterspørres aktiviteter for hele året, også for lavsesongene – som lover godt når vi nå arbeider for å utvikle Vesterålen til å bli en helårlig reiselivsdestinasjon, fortsetter Berthinussen.

De aller fleste står klar til å reise til Vesterålen når grensene åpnes og Covdi-19 er under kontroll, eller mer kontrollert.

– Flere ser for seg at smitteverntiltak må gjennomføres i lang tid fremover uavhengig av situasjonen, understreker reiselivssjefen i Visit Vesterålen.