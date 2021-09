«Nå kommer navnefesten hjem til deg»

Leserinnlegg

Nå har Human-Etisk Forbund lansert et nytt tilbud i Nordland: Humanistisk navnefest hvor og når man måtte ønske. De håper det nye tilbudet vil bli en suksess.

Det er en godt etablert seremoni som nå fornyes. Den første navnefesten var allerede i 1988, og siden da har det vært arrangert Humanistisk navnefest over hele landet. Det forteller Jørn Jønsberg, leder i Human-Etisk Forbund Nordland.

- Selv om man ikke har en religiøs tilhørighet, så er det mange som har lyst til å markere starten på et liv med en høytidelig og varm seremoni. Humanistisk navnefest er en slik seremoni. Det er ei markering av at et barn er født, har fått et navn og blir en del av samfunnet vårt.

Nytt tilbud

Det nye nå er at man kan få navnefest for sitt barn hvor og når man vil. Slik vil Human-Etisk Forbund nå ut til flere.

- Frem til nå har navnefestene vært satt opp på fastsatte steder og tidspunkt, men vi ser at stadig flere ønsker et fleksibelt tilbud, hvor de selv kan velge tid og sted som passer for dem. Slike individuelle seremonier har vi allerede erfaring med når det gjelder for eksempel vigsel, så nå tar vi denne erfaringen, overfører den og skaper et helt nytt tilbud, forteller en fornøyd Jønsberg.

Ut til hele Nordland

Med det nye tilbudet håper forbundet også å nå dem som tidligere ikke har hatt tilbud om seremoni i sitt nærområde.

- Nordland er et eksepsjonelt stort fylke, så tidligere har vi ikke kunnet gi tilbud om navnefest overalt. Nå kan vi gi et slikt tilbud, uavhengig av hvor man bor. Det mener vi er viktig.

Jønsberg forteller at det nye tilbudet i første omgang er et prøveprosjekt, men at dersom det er interesse, vil det videreføres.

- Det er først nå vi går bredt ut med dette tilbudet, men allerede har vi hatt ganske stor interesse og flere som har tatt kontakt. Det tyder på at dette er et tilbud som treffer og som folk setter pris på. Nå gleder vi oss til å bringe Humanistisk navnefest ut til hele Nordland!