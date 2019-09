Nytt samarbeid for Sparebank 68 grader Nord

Næringsliv

Dette opplyser bankene i ei pressemelding.

– Styrene i de to bankene er enige om en intensjonsavtale for fusjon. Dersom forhandlingene fører frem, planlegges fusjonen gjennomført i løpet av andre halvår 2020. Bakgrunnen for enigheten om videre samtaler er en felles ambisjon i de to bankene om å være en aktiv pådriver i utviklingen av hele regionen. En sterkere samhandling i regionen er ønsket av befolkning, næringsliv og kommuner, heter det i pressemeldingen.

Videre sier de at bankene ved en fusjon vil styrke lokal konkurransekraft, sikre fremtidig god lønnsomhet, samt styrke bankenes evne til å bidra til lokalt og regionalt næringsliv.

– En større samlet bank vil også ha bedre forutsetninger, og flere ressurser, til å møte økte regulatoriske krav.

Styrene har lagt som premiss at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen.

Bankene har i dag kontorer på Sortland, Leknes, Bøstad, Harstad, Bogen, Ballangen og Narvik.