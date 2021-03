Er i dialog med Arbeidstilsynet om takhøyde: – Har tro på at vi finner en løsning

Restauranten og overnattingsstedet Kvitnes gård er i dialog med Arbeidstilsynet rundt problematikken med at taket er 20 centimeter for lavt. –Jeg har absolutt tro på at vi finner ei løsning, sier Halvar Ellingsen.