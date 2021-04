Framsikt månedens bedrift for mars

Næringsliv

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

På sin Facebook-side skriver NHO Nordland at Framsikt har hatt en imponerende utvikling med flere hundre prosent vekst på få år.

– Framsikt er et kjempegodt eksempel på at kunnskapsbedrifter kan etableres og vokse sterkt med utgangspunkt i distriktskommuner. Med god ledelse, attraktive produkter og en utviklingsorientert tilnærming har de tiltrukket seg høykompetente og dyktige medarbeidere. Framsikt har nå over 40 ansatte i Norge, hvorav over 20 i Bø. Framsikt er en jobb- og verdiskaper av beste merke, og en verdig vinner av månedens medlemsbedrift i NHO Nordland mars 2021, skriver NHO Nordland.

Halvor Walla, daglig leder i Framsikt, takket ifølge BLV under utdelingen og sa at det er en stor ære.

– Det er gledelig at Framsikt blir sett, og blir satt pris på, sa han.