Det blir likevel ikke vedlikeholdsavtale for Babcock

Både Babcock og LT Tech har tidligere uttalt at de ønsket en avtale som i første omgang skulle ha en tidsramme på fire år. Daglig leder Marius Hansen i Babcock beklager at partene ikke ble enige. Han begrunner det med at avstanden var for stor.

Luftambulanseselskapet Babcock har fått norsk driftstillatelse Torsdag fikk Babcock Scandinavian AirAmbulance det synlige beviset på at selskapet har fått norsk driftstillatelse som flyselskap. Det skjedde under en høytidelig seremoni hos Luftfartstilsynet.

– Vårt primære ønske var å komme frem til en vedlikeholdsavtale med LT Tech, men etter å ha gått nøye gjennom alle deler av tilbudet, og sammenlignet med aktuelle alternativer, konkluderte vi med at prisen LT Tech tilbød var for høy, sier han i en pressemelding fra selskapet.

Å gå inn i forhandlingsdetaljene er ikke noe Hansen vil gjøre, men han understreker at sakens kjerne handler om en differanse på flere titalls millioner kroner mellom det LT Tech tilbød og alternativene.

Ambulansepilotene blir med over til Babcock Så godt som alle ambulanseflypilotene i Lufttransport sier ja til å gå over til den nye operatøren Babcock, bekrefter Norsk Flygerforbunds leder Yngve Carlsen.

Babcock kommer nå til å ansette egne teknikere for å gjennomføre det daglige vedlikeholdet på basene. Hansen håper at vedlikeholdsarbeidere, som arbeider på basene, blir med videre.

– Vi har tatt kontakt med fagforeningen i LT Tech, og ønsket å starte forhandlinger med dem, med sikte på å få på plass en tariffavtale som sikrer alle som jobber med vedlikehold på basene i dag, jobb hos oss når vi tar over, sier han i pressemeldingen.

I tillegg til det daglige vedlikeholdet på basene, skal Babcock også gjennomføre hovedvedlikeholdet i Tromsø. Inntil selskapets egen hangar står ferdig til neste år, blir det etablert en kortsiktig løsning. Babcock tar over ambulanseflytjenesten 1.juli.