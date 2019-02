Nå kan du lagre din levende torsk lenger

Nyheter

Arena Torsk: Tre millioner til forskning på villfanget torsk Et forskningsprosjekt over tre år og til en kostnad på tre millioner kroner har som mål å øke kunnskapen rundt omfanget og konsekvensene VHS-virus hos villfanget torsk.

Ifølge fiskeriminister Harald T. Nesvik kan denne kunnskapen i sin tur brukes for å legge til rette for fremtidens levendelagring.

Under sjømatdagene på Hell tidligere i år, varslet fiskeriministeren om at det skulle legges til rette for levendelagring av torsk i en lengre periode enn dagens ordning legger opp til. Fiskeridirektoratet åpner nå for søknader, og de som kommer inn under ordningen vil få mulighet til å lagre fisken i 20 uker. Det er betraktelig lengre enn dagens 12 uker.

– Dette vil gi nye muligheter for levendelagring, og det kan bidra til bedret råstofftilgang for industrien, sier Nesvik.

Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd satser videre på Arena Torsk – En fantastisk dag for torskenæringa – Dette er fantastisk dag for torskenæringa og for oss i Arena Torsk, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen.

Han sier videre at kunnskap er nøkkelen til en god og langsiktig næringsutvikling.

– Gjennom ordningen vi nå åpner for, skal næringsaktørene være med å øke kunnskapen. Det dreier seg blant annet om korrekt og automatisert ressursregistrering, styrket fiskevelferd og økt kunnskap om smitteproblematikk, sier fiskeriministeren.