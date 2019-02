Sondre leder med fire foran Sigrid og Ina

Nyheter

Yndlingen Sondre Justad kan skilte med fire nominasjoner i Spellemann: Både i klassen for popartist, årets album med «Ingenting i paradis», i klassen for årets låt med «Ikke som de andre» – som også er nominert i klassen for musikkvideo.

– Det er helt vilt, og jeg er veldig overrasket, sier Sondre Justad på telefon fra Costa Rica, dit han er på reisefot alene, langt unna Spellemann-sirkuset. Men han kommer hjem igjen til prisutdelingen 30. mars, sier han til NTB.

Han har mange sjanser til gevinst:

– Jeg trodde ikke på noen, og så ble det fire! Jeg tror det er veldig fint at budskapet i låten blir spredt enda mer, slik det skjer med dette - for det er et viktig budskap i en tid der fryktkulturen preger samfunnet.

Ina Wroldsen trår til med tre: I klassene for årets låtskriver og årets tekstforfatter samt at «Stronger» kappes i årets låt-klassen. Sigrid høster også tre, i klassene for beste popartist og årets låt samt for musikkvideoen til «Sucker Punch».

Dobbelt opp

Blant de dobbeltnominerte finner man Hanna Paulsberg, som i samme klasse – jazz – konkurrerer med seg selv i form av to ulike bandprosjekter: Med Gurls samt med samarbeidet med svenske Magnus Broo. Følgelig konkurrerer også Broo med seg selv: Hans gruppe Atomic, der han spiller med fire norske musikere, er også nominert i jazzklassen.

Emilie Nicolas er nominert til både årets popartist og i den gjeve klassen for årets album. Veteranen Anja Garbarek er tilbake, og høster nominasjon både i komponistklassen og i åpen klasse.

Thea Hjelmeland trår til med nominasjoner både for årets låtskriver og i indie/alternativklassen. I indieklassen er også Boy Pablo klar, og er også blant dem som kappes om å kunne kalle seg årets gjennombruddsartist.

Bandet Rotlaus er nominert både som årets gjennombrudd og i klassen for årets album med «På vei». Fay Wildhagen kom sterkt tilbake etter et lengre fravær og sikret seg to nominasjoner for «Borders»-platen, både i klassen for indie/alternativ og som årets produsent.

Også Dagny og Seeb, Alan Walker og komponisten Ørjan Matre har to nominasjoner.

Metallyspunkt

Ellers kan man merke seg at der Turbonegers gamle frontfigur Hank von Hell stiller opp i Melodi Grand Prix, er gamlebandet med sin nye brite i front nominert i rockeklassen til Spellemann.

I den ellers så herremørke metalklassen lyser Sylvaine opp: Hun er Oslo-jenta Kathrine Shephard, som med Paris som base og hyppige besøk i hjemlandet debuterer som Spellemann-nominert med sitt tredje album.

Mens Maj Britt Andersen ikke nådde fram med sin voksenplate «Et stille sted», er Geir Holmsen og Lars Saabye Christensen nominert i henholdsvis komponistklassen og tekstforfatterklassen for sangene på platen.

I klassen for folke- og tradisjonsmusikk kan Marja Mortensson notere seg nok en nominasjon for «Mojhtestasse» – som også er en av de to norske kandidatene til Nordic Music Prize.

Sopran og Kamelen

I klassen for Årets gjennombrudd er det til en avveksling kun én kvinne, sopranen Lise Davidsen, som kappes mot Kamelen, Ruben og Boy Pablo.

Årets låt byr på et bredt startfelt: Det går i spennet fra Mads Hansens tøyselåt «Sommerkroppen», Alan Walker som konkurrerer med seg selv med sangene «Ignite» og «Darkside», Kygo med «Remember to Forget» samt yndlinger som Astrid S med «Emotion», Sigrid med «Stranger», Dagny og Seeb med «Drink About», Ina Wroldsens «Stronger» og Sondre Justad med «Ikke som de andre».