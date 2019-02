Politiet: – Folk bør sikre løse gjenstander og ikke bevege seg ute om det ikke er nødvendig

Nyheter

Svært kraftig vind, mye nedbør, vanskelige kjøreforhold og stor skredfare er værprognosene for Nordland på lørdag. Politiet oppfordrer alle om å ta forholdsregler.

– Med de værutsiktene som er meldt for helga oppfordrer politiet alle sammen om å gjøre nødvendige forberedelser for å unngå skade på mennesker og bygninger, sier stabssjef i Nordland-politiet, Bent Are Eilertsen.

Politiets råd:

Fra tidlig lørdag morgen til utpå ettermiddagen lørdag oppfordrer vi folk til ikke å ferdes ute i terrenget eller på sjøen. Bruk sunn fornuft. Det er stor skredfare og i tillegg ventet vanskelige kjøreforhold.

Anbefaler folk å sikre alle løse gjenstander rundt husene sine

De som er ansvarlig på byggeplasser/industriområder/fiskeindustri må sikre disse

Fylkesmannen har i ettermiddag hatt møte om det varslede uværet i Fylkesberedskapsrådet. De ulike aktørene er informert om værprognosene og de vil utføre de tiltak som gjør dem best mulig forberedt til utfordringer som været kan medføre. Politiet har økt bemanningen på operasjonssentralen og har mannskaper i beredskap dersom det blir nødvendig.