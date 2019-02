Mistenkelig dødsfall på Bergseng, krimteknikere på stedet

Nyheter

Mistenkelig dødsfall. Politiet fikk klokken 07.00 melding om funn av en død person ute på vei ved Bergseng.

Ifølge Dagbladet skal det være snakk om en kvinne i 50-årene.

Avdøde ble funnet av person som var ute og luftet sin hund.

Politiet har sikret åstedet og har krim teknikere på stedet, det foretas også rundspørring i området, melder poltiet.

Det jobbes med sikker identifisering av avdøde, melder politiet klokken 09.15.

Ifølge Børge Bertelsen, politiadvokat i Harstad-politiet, er avdøde en kvinne i 50-årene.

– Vi har en tanke om hvem det er, utifra den kunnskapen vi har foreløpig. Men vi har ikke gjort noen formell identifisering ennå, sier Bertelsen til Nordlys.

Bertelsen forklarer at det er omstendigheter rundt funnet som gjør at politiet betrakter dødsfallet som mistenkelig. Politiet har imidlertid ingen holdepunkter for at avdøde er utsatt for en straffbar handling.

– Det er ikke noen spesielle omstendigheter utover at vedkommende ble funnet utendørs, uten noen tilsynelatende forklarende grunn, sier Bertelsen.