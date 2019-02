Nyheter

I følge varslene på yr.no er det rødt farevarsel for snøskred. Det betyr at situasjonen er ekstrem. «Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader».

Røde farevarsler gis kun når det er forventet at været kan gi ekstreme konsekvenser; det er fare for at liv kan gå tapt og det er fare for store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur.

I følge varsel fra varsom.no vil det også lørdag være stor fare for snøskred i Lofoten og Vesterålen. Så skal det minke til grad tre på søndag.

– Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng, det vil si terreng som er brattere enn 30 grader, heter det på varsom.no. For friluftsliv gjelder det samme, men da skal man også unngå utløpssoner for skred.

– Fortsatt vind fra sørlig kant, høy temperatur for årstiden og nedbør som vil komme som regn høyt til fjells opprettholder fortsatt stor skredfare på lørdag. Det forventes at det kan gå mange naturlig utløste våte skred natt til lørdag og lørdag formiddag. Utover dagen ventes det en gradvis stabilisering, men enkelte naturlig utløste skred kan fortsatt forekomme også sent på lørdag.