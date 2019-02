Uhell med åpen ild hos Blå Bar

Nyheter

Ifølge vakthavende befal i Sortland brann- og redning, Lodve Riise, var situasjonen avklart da de ankom utestedet med blålys fredag ettermiddag.

– Innehaveren av stedet hadde opplyst at alt var under kontroll, og det var det da brannvesenet ankom. Det pågår utlufting nå, og vi har etter at situasjonen ble avklart, forlatt stedet etter at en patrulje fra politiet ankom.

– Det har vær et lite uhell i baren og daglig leder har ryddet opp i det og lufter ut. Det har vet et uhell vært fyr i ei søppelbøtte, sier Riise, som ikke ønske å gå nærmere inn på detaljene.

– Vi slapp å aksjonere, men rykket ut fordi vi ønsker å se hva som skjedde. Hele episoden var avklart da brann ankom stedet, sier vakthavende befal i Sortland brann- og redning, Lodve Riise, til VOL.