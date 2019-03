5530 kjøretøy kontrollert i årets første to måneder

Nyheter

I løpet av januar og februar i år har Statens vegvesen i Nord-Norge kontrollert vinterutrustningen på 5530 tunge kjøretøy. Det er 2500 flere enn på samme tid i fjor.

– Det har vært krevende føre- og værforhold i år noe som har gjort at vi har hatt mer kontroller av dekkutrustning, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen. – Vi kontrollerer også blant annet kjøre- og hviletid og bremser, og det blir en prioritering å hele tiden kontrollere det som er viktigst for framkommeligheten og trafikksikkerheten.

Høyere andel reaksjoner

Kontrollene har resultert i 388 bruksforbud, 162 gebyrer og ni anmeldelser. Dette er også en høyere andel enn i fjor.

– Selv om vi har en høyere andel med reaksjoner i år, betyr ikke det nødvendigvis at tilstanden på vogntogene er verre i år enn i fjor. Vi jobber målrettet i kontrollvirksomheten vår og skal velge ut de vogntogene som har mangler for kontroll. Generelt er vårt inntrykk at tilstanden på dekk- og kjettingutrustningen har blitt bedre de siste årene, forklarer Sandvik.

Prioritert grenseovergangene

Særlig høy aktivitet har det vært på grenseovergangene nord i landet.

– Vi hadde tidligere i år flere hendelser med utenlandske vogntog noe som gjorde at vi har hatt ekstra med kontroller langs grensa. Her har vi i tillegg fått bistand fra Toll og kontrollører fra andre regioner som også har utført dekkontroller, sier Sandvik.