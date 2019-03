Mer enn 65 varder for et oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja

Nyheter

I hele fire verdensdeler har det vært markeringer:

– Fra Alta og Kabelvåg til Colorado og Bangladesh gir folk klar beskjed om at tida har kommet for å si nei til olje og ja til ei fornybar framtid. Hvis ikke Norge kan la Lofoten, Vesterålen og Senja være oljefritt, hvem skal da la oljen ligge? sier Odd Arne Sandberg Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet) og Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom).

Vedtak mot oljevirksomhet

På Arbeiderpartiets landsmøte i april blir saken om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja nok en gang gjenstand for debatt. 10 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet har foreløpig vedtak mot oljevirksomhet i disse områdene. Delegatfordelingen viser at disse fylkene har 213 av 300 delegater på landsmøtet. Nå krever Folkeaksjonen og miljøbevegelsen at Arbeiderpartiet snur.

– I april har Arbeiderpartiet en gylden mulighet til å stille seg på riktig side av historien. Vi forventer at de lytter til folket og kunnskapen og sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja en gang for alle, sier Odd Arne Sandberg, Silje Lundberg og Gaute Eiterjord.

Dersom Arbeiderpartiet snur er det bare Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget som vil åpne områdene for oljevirksomhet. Flertallet på Stortinget vil da være mot åpning, og saken vil bli lagt død, skriver Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet i pressemeldinga.