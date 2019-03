Gjorde det godt under Ulvøyrennet

Nyheter

– Kroppen var bra, det var fine løyper og føret var bra, sier Mikkel Arntsen.

Ulvøyrennet går fra Stokmarknes til Melbu, og vanligvis blir det arrangert et skirenn, sykkelritt og et terrengløp. Nytt av året er at det ikke blir noen sykkelrenn. Det vil derfor ikke bli kåret noen sammenlagtvinner i år.

­– Løypa gikk fint. Det var to runder Stokmarknes som var greit, sier Arntsen.

Dette er tredje eller fjerde gangen Arntzen deltar i Ulvøyrennet, og neste helg er det Norgescup i Harstad som står på programmet.

– Det var artig å vinne. Det er alltid artig å vinne skirenn, sier Arntsen.

Vegard Braathen (14) gikk kort løype og vant 13.14 årsklassen. Han var også den første av deltagerne som gikk løpet på tid som gikk i mål.

– Det gikk bra. Jeg gikk først i løypa av de i klassen min. Jeg gikk sammen med en som var et år eldre, men han datt av eller gikk feil. Jeg vet ikke hvor han ble av, sier Braathen.