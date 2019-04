Lærere måtte ta kniv fra elev i barneskolen

Nyheter

Kommunalsjef for skole i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy, sier til VOL at det fredag ved 10:30-tiden var en situasjon i skolegården på Myre skole som handlet om en slåsskamp mellom to yngre elever i barneskolen. Situasjonen ble raskt avklart og situasjonen roet seg.