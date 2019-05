Der ingen skulle tru at «plasten» kunne bu

Nyheter

Mandag kunne FNs naturpanel legge fram sin første hovedrapport om naturens tilstand og konsekvenser for menneskene. I tillegg til tapet av arter og naturmangfold, meldes det at plastsforurensningen ifølge FN-panelet har tidoblet seg siden 1980.

På vei til jobben tirsdag morgen, på Strekningen fra Melbu til Sortland, gjorde vi fire stopp med kameraet klart. Resultatet viser at noe av plasten vi så på vår ferd denne morgenen, forekommer i ulike former og på ulike steder. Noe er plassert der med viten og vilje med et formål, mens annen plast har kommet drivende med strømmen innover fjordene i Vesterålen.

Er det plast i nærheten der du bor, eller har du deltatt på strandrydding. Da oppfordrer vi deg til å sende inn bilder til VOL, som vi tar høyde for å vise på kartet over Vesterålen. Bruk lenken under, oppgi navnet på fotografen samt hvor bildet er tatt.