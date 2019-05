Se opp for disse

Nyheter

Fra 20. mai til 5. juni går øvelsen «Arctic Challenge Exercise» av stabelen over store deler av Nord-Norge. Flyene vil benytte seg av øvingsområder som Norge og Sverige stiller til rådighet, fra morgen til tidlig kveld. Noe flyaktivitet vil forekomme over Nord-Norge, og særlig gjelder dette ved Bodø, i Lofoten og ved Setermoen.

– Vi er klar over at dette medfører ekstra aktivitet og lyd, både ved Bodø og i treningsområdene. Øvelsen er imidlertid planlagt for gjennomføring på dagtid. Utover flygninger til og fra Bodø flyplass knyttet til bytte av mannskaper eller fly, samt ved eventuelle materiellforsyninger, legges det ikke opp til økt aktivitet utover det som er normalt på sen ettermiddag og kveldstid ved Bodø. forteller brigader Hans Ole Sandnes, sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) i Bodø.