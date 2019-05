Oppfordrer vesterålskommunene til å bidra

Nyheter

Årets TV-aksjon skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

Store ringvirkninger

TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass, sin egen inntekt og til engasjement og deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet. Dette skaper ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker.

- Først og fremst ønsker jeg å takke kommunene i Nordland for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med kommunene i fylket vårt har en lang tradisjon, og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen som i år er 20. oktober. Over 98 prosent av Norges kommuner og fylker bidro til TV-aksjonen i fjor. Jeg håper at også dere vil gi et pengebidrag til TVaksjonen NRK CARE 2019, opplyser fylkesaksjonsleder Hanne Myrvang overfor kommunene i Vesterålen.

Giverstafett

For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner registreres alle bidragene på www.giverstafett.no fra 1. august. Når bidraget er registrert blir faktura tilsendt umiddelbart på epost.

- Det går også an å laste ned faktura som PDF etter at bidraget er registrert. Om du ikke mottar faktura på e-post umiddelbart ber vi dere ta kontakt med fylkesaksjonsleder som kan bistå dere, redegjør Myrvang.