Lite fisk som dør i Nordland

13.000 tonn døde laks

Så langt har oppblomstringen ført til at 7,5 millioner fisk – eller 13.000 tonn – er døde. Et omtrentlig regnestykke som Fiskeridirektoratet har satt opp, viser at oppdretterne til nå har tapt 800 millioner kroner på algedøden. Dette er basert på en kilopris på 62 kroner.