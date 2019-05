Dømt for å ha tatt kvelertak på kvinne

Nyheter

Vesterålingen ble dømt for flere forhold, men volden mot kvinnen var det mest alvorlige punktet. Hendelsen skjedde i 2017 i en kommune i Vesterålen. Den tiltalte, en mann i 30-årene, var på samme fest som kvinnen.

– Etter hvert dro kvinnen hjem til seg selv. Tiltalte dro etter hvert hjem til fornærmede. Han banket på døren hennes, men kom ikke inn. Han klatret derfor opp på verandaen og banket på ruten. Han var sint og høylytt. Fornærmede slapp ham etter hvert inn i leiligheten gjennom verandadøren, og krangelen fortsatte. På et tidspunkt blir tiltalte og fornærmede fysiske med hverandre. Tiltalte fikk på en eller annen måte lagt fornærmede i bakken og holdt henne nede, blant annet ved å sitte på armene hennes. Videre slo han henne i hodet med knyttet neve iallfall en gang. Kvinnen fikk en kul på hodet og røde merker på halsen som følge av at tiltalte tok halsgrep. I tillegg fikk kvinnen blåmerker på høyre arm og venstre lår. Mannen tok kvelertak på kvinnen og holdt henne fast til hun begynte å flimre med det ene øyet, skriver tingretten.

Ifølge retten skal krangelen ha handlet om narkotika og medisiner.

Den nå domfelte mannen ble også dømt for andre forhold.

Det gjelder tyveri av tre prosjektorer, to høyttalere og en kalkulator. I et annet tyveri ble mannen dømt for å ha tatt to bærbare pc-er, tre VHF-radioer og en kjeledress. Dette tyveriet skjedde om bord i en båt. Han ble også dømt for å ha tatt seg inn i en annen båt, samt for å ha tatt en plastboks fra en garasje i en bolig. Mannen ble i tillegg dømt for brudd på narkotikalovgivningen. Det ble funnet 250 tabletter og 3,5 gram hasj. I dette tilfellet ble politiet alarmert av publikum, som meldte om en mistenkelig mann på sykkel over sortlandsbrua.

Han ble også dømt for tyveri av bil. For å få adgang til bilen, som stod i en garasje, bruke mannen slegge mellom boden og garasjen. Bilen fikk store skader.

Mannen var egentlig tiltalt for flere forhold. Politiet trakk tiltalen på flere punkt, og på noen punkt ble domfelte trodd av tingretten. Dette gjaldt også et krav om erstatning for skadeverk.

Kvinnen ble tilkjent 12.500 kroner i oppreisning for volden hun ble utsatt for.

Aktor ba om 14 måneder fengsel, men tingretten mente at det halve var nok.