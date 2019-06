Kan bli en smak av sommervarme denne uka

Nyheter

Det har vært en begredelig kald mai måned, kom mai du skjønne milde har vært milevis unna. Faktisk har årets maimåned vært kaldere enn april flere steder i landet når det gjelder snitttemperatur, ifølge meteorologene på yr.no.

Kaldt og Andøya våtest i landet

Og mens mai var kald, var april en våt måned.

For landsgjennomsnittet var månedsnedbøren i april 40 prosent av normalen, og måneden ble den nest tørreste som er registrert i serien som går tilbake til 1900. Bare 1918 er tørrere med 10 prosent av normalen. Men sånn var det ikke i nord, her kom det nedbør i massevis:

– Noen stasjoner i Troms og Nordland fikk 150-200 prosent av den normale nedbøren. En rekke stasjoner i Sør-Norge fikk under 25 prosent av normalen. Blant de våteste stasjonene i april var Andøya (Nordland) 129,0 mm (190 prosent av normalen). Grunnfarnes (Torsken, Troms) 117,5 mm (159 prosent av normalen).

Høyeste døgn-nedbør var 58,3 mm, og ble målt på Andøya 23. april, ifølge klomatologisk væroversikt.

Smak av sommervarme

Nå er det imidlertid en markant bedring i vente. Også Nord-Norge får en smak av sommervarme denne uka.

– Prognosene er fremdeles litt usikre, men varmest ser det ut til å bli fredag. Da kan Tromsø kanskje få årets første sommerdag, ifølge yr.no.

Ved Meteorologisk institutt, vervarslinga for Nord-Norge i Tromsø bekrefter de prognosen som får oss yre i Vesterålen.

– De neste dagene nå blir det litt blanda vær. Det er lite vind de neste dagene , men det kan kommee litt nedbør av og på og det gjelder nok egentlig hele uka. Det er ikke store mengder og det blir i hvertfall litt varmere for hver dag som går, sier vakthavende meteorolog, Pernille Borander.

Opp til 20 grader fredag

– Temperaturene skal stige utover uka jevnt og trutt. For Vesterålen sin del og for Nordland generelt er det fredag som kan bli varmest. Prognosen er foreløpig relativt usikker, men at det kommer opp i 20 grader er relativt sikkert for fredag, sier hun.

Borander legger til at det kan hende det kommer litt nedbør, selv om det blir ukas varmeste dag.

– Det ser ut som det blir noen regnbyger i Vesteråls-området så man må forvente littegranne vått selv om det blir varmt, sier vakthavende meteorolog.