Vesterålinger var på fototur i New York. Ved en «misforståelse» havnet de plutselig fremst i verdens største Pride-parade

Kvartetten som har drevet ungdomsbedriften Fønix Media de siste par årene, var i New York på en fototur, og som også markerte avslutningen på skolegangen. Intensjonen med New York-besøket var å oppleve mest mulig, inkludert New York Pride Parade, og den amerikanske nasjonaldagen, som finner sted førstkommende onsdag.

Trodde de var fotografer

De fire guttene er alle svært engasjerte fotografer. I den forbindelse ønsket de å se paraden fra utsiden av. At de etter hvert skulle havnet midt i selve paraden, hadde de derimot ikke forestilt seg.



– Vi bevegde oss først i området hvor paraden skulle starte. Det var et yrende liv i gatene og vi ble til slutt sluset ut i en avstengt gate. Det viste seg at denne gaten var inngangen til selve paraden. Inngangen hvor alle flåtene og parade-deltakerne kommer seg inn. Vi fulgte bare strømmen og hoppen inn bak en fane. Deretter var det bare å følge den enormt store paraden. Det ble ikke stilt spørsmål om hvem vi var, mest sannsynlig grunnet kameraene vi bar på, som gjorde at sikkerhetsvaktene trodde vi var profesjonelle fotografer, forteller Herman Henriksen til VOL.

– Noe av de sykeste vi har opplevd

Selv om det sannsynligvis var en misforståelse som gjorde at de ble innlemmet i selve paraden, var de plutselig i en unik posisjon for å kunne ta gode bilder.

– Vi gikk langs gatene og fikk oppleve noe av det sykeste vi har opplevd. Langs gatene står millioner av mennesker. Alle er glade og jubler når vi kom gående forbi og ville ta bilder av folkemengden, sier Henriksen.

Da guttene nærmet seg fronten av paraden, oppsto det voldsom jubel og kjærlighetserklæringer rettet mot personene de gikk ved siden av. Det viste seg å være det arrangøren kaller "LGBTQIA+ NYC PRIDE MARCH GRAND MARSHALS", som er lokale kjendiser og svært populære i New York.

– Det var veldig fascinerende at vi kunne komme så tett på disse deltakerne uten problem, sier han.

Fryktet å bli kastet ut

Til slutt var de fire vesterålingene helt fremst i paraden, med en tom gate med tusenvis av mennesker på fortauene, foran seg.



– Vi lurte lenge på hvor lenge vi kunne gå fremst helt alene, uten pressekort eller noen form for akreditering, før vi ble kastet ut av paraden. Vi kom til slutt til enden av ruta og gikk stille og rolig ut av området, sier Henriksen.

Når han skuer tilbake på den noe overraskende Pride-deltakelsen, er det med stor glede.

– Dette har vært en fantastisk opplevelse som vi aldri kommer til å glemme. Et fantastisk og vitktig arrangement det er en glede å dokumentere, slår Herman Henriksen fast.