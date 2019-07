MS Roald Amundsen døpes med is, i Antarktis

Nyheter

Den noe kalde dåpen skal finne sted i begynnelsen av november, under hybridskipets første ekspedisjonscruise til Det hvite kontinentet.

– Vi kan ikke tenke oss et bedre og mer passende å døpe et så unikt skip som MS Roald Amundsen enn Antarktis, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten, i en pressemelding.

Skipet er oppkalt etter den norske nasjonalhelten Roald Amundsen som var den første til å seile gjennom Nordvestpassasjen, den første som nådde Sydpolen og den første som beviselig har nådd Nordpolen. Under dåpsseremonien i Antarktis tar Hurtigruten opp arven etter Amundsen. MS Roald Amundsen

Da Amundsen døpte polarskuta «Maud» i 1917, byttet han ut den tradisjonelle champagneflasken med en isklump.

«Det er ikke min akt å håne den edle drue. Men allerede nå skal du få føle litt av ditt rette element. For isen er du bygget, og i isen skal du tilbringe din beste tid, og der skal du løse din oppgave. Med vår dronnings tillatelse døper jeg deg Maud”, sa Amundsen før han selv svingte isklumpen mot skipets baug.

– For å hedre Roald Amundsen og den unike arven etter de norske polheltene, tar vi opp igjen dette ritualet. Med vår over 125 år lange historie, skal vi bruke historiens første skipsdåp i Antarktis til å vise vår respekt for havet, miljøet og både tidligere og nålevende utforskere, sier Skjeldam.