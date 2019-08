Slo Ballstad 7-0

Nyheter

AIL gikk rett i angrep etter kampstart, men Ballstads Carl Fredrik Jentoft felte AIL-kaptein Mats Oftedal med et smell. Derfor ble det en dramatisk pause i kampen. Mens Oftedal haltet ut, fikk Andre Rydningen en flott passning fra Thord Jensen som endte rett i nettet og 1-0 til hjemmeheltene.

Etterpå var det mange publikummere som gapet over at Oftedal allerede entret banen igjen. Jensen parerte med å score 2-0 for AIL etter å ha fått assist fra Noa Stave på høyresiden.

AIL fortsatte å dominere kampen, og etter at Oftedal atter en gang ble felt, satte han likegodt 3-0 på frisparket etterpå.

Moutaz Alzobi (15) spilte sin første kamp for AIL som fast medlem av A-lagsstallen. Tidligere har han hospitert.

Etter at ha vært hissig i angrep, sørget han for 4-0 til AIL like før pause. Etter pause virket det som Ballstad klarte å løfte seg litt, etter å ha vært utspilt i første omgang.

Andre omgang ble forholdsvis jevn, men Alzobi sørget for 5-0. deretter 6-0 etter straffe i forbindlese med at Sveinung Ellingsen ble felt av Ballstad.

Helt til slutt klarte han å showe seg inn mot Ballstadmålet alene, for så å legge seg ned og heade ballen i mål.

Nå var det tid for å bli hyllet av supporterklubben «Den blå horde» med blå røyk, slik de alltid gjør etter sieier. Neste uke venter en tøff bortekamp mot Grovfjord for AIL-gutta.

Grovfjord slo i dag Sortland 3-0 i Blåbyhallen.