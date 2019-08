271 nye lærerstudenter ved Nord universitet

Nyheter

– Studieledere, studieveiledere og faglærere gleder seg til å møte studentene og ønske dem velkommen, sier Edvardsen i en pressemelding.

Ifølge han er velkomstuken for studentene nøye planlagt, og de vil få en spennende introduksjon til både den sosiale og den faglige delen av studentlivet.

4.188 får tilbud om studieplass ved Nord universitetet 4.188 søkere får tilbud om studieplass ved Nord universitet studieåret 2019/2020 gjennom Samordna opptak.

Fornøyd med søkertallene

Det er i høst 20 studenter som startet på master i grunnskolelærerutdanning 1-7 i Bodø, samt 20 på Nesna og 67 i Levanger. I tillegg til disse er det seks studenter som starter opp på sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning.

På master grunnskolelærerutdanning 5-10 starter 39 studenter i Bodø, 34 på Nesna og 48 i Levanger.

Halvutdannede lærere i Nord-Norge får skreddersydd tilbud Lærere som kun har fullført deler av lærerutdanningen, får nå et skreddersydd tilbud i Nord-Norge for å få fullført utdanningen.

Edvardsen er veldig fornøyd med årets søkertall.

– Vi er veldig fornøyd med at så mange studenter ønsker å bli grunnskolelærere. Studentene har både en spennende studenttilværelse og et spennende arbeidsmarked i vente, sier han.

Faglederen mener at nøkkelen til å beholde studentene gjennom hele utdanningsløpet, er å sørge for at de trives og at den faglige kvaliteten er høy.

– Jeg oppfordrer flest mulig vesterålinger til å søke på studiene Ordfører i Hadsel og leder for Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik, er glad for at studietilbudene på Stokmarknes fortsetter som før.