Yr melder for Sortland i dag, da sykkelsirkuset Arctic Race of Norway er klar for Vesterålen om sørlig bris, liten kuling på kysten i nord først på dagen.

Om morgen dreining til øst eller sørøst frisk bris utsatte steder, først i sør. Stort sett skyet.

Temperaturene ser ut til å havne rundt 16 grader midt på dagen, og alt skulle tilsi at det blir en flott dag i sykkelens tegn i regionen.