Sjeføkonom mener folk i Nord-Norge har for lite penger

Nyheter

– Folk [i nord] har generelt lite penger og for dårlig råd, sa han blant annet, skriver NRK.

Anledningen for Andreassens uttalelse, var at selv om antallet nordmenn har økt i første halvår, gikk folketallet ned i nesten halvparten av kommunene. Dette ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen fordeler seg på fem fylker, alle tre fylkene i nord er representert. Ifølge Andreassen, trenger nordlendingene økonomiske tiltak for å bli værende i landsdelen. Han mener videre at det haster med å finne en løsning.

Økonomen foreslår flere tiltak som skal hindre fraflytting og tilflytting. Disse er flyttetilskudd, minstefradrag, fjerning av eiendomsskatt og bompenger, i tillegg til gratis ferge, busser og hurtigbåter deler av døgnet.

Han mener det er meningsløst med bompenger i distriktene hvor trafikken er så gjennomgående lav. I tillegg slår han altså et slag for å ta bort eiendomsskatten.

– Det er også en urett at små, fattige kommuner i Norge har høy eiendomsskatt. Mens rike kommuner som Asker og Bærum ikke har det. Vi straffer folk i distriktene unødig og subsidierer de rike i byene, sier han til NRK.

Sivert Bjørnstad fra Frp, deltok også i debatten sammen med Andreassen. Han har lite tro på forslaget og tiltakene hans, fordi det høres svært kostbart ut. Politikeren mener det vil koste flere milliarder og poengterer at han tviler på trøndere vil betale høyere skatt for at nordlendinger skal få lavere skatt.

Dekan ved Handelshøyskolen i Bodø, Erlend Bullvåg, har heller ikke tro på forslagene til Andreassen, ifølge NRK. Han mener at det utelukkende er ett tiltak som kan få flere til å bli værende og flere til å flytte til Nord-Norge, nemlig økt internasjonal handel og større tilgang til gode jobber.