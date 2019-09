Tre nye meldinger om syke hunder

Nyheter

De tre hundene har lignende symptomer på sykdom, og tilfellene er fra Akershus og Troms. Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet, og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer rundt om i landet.

Ifølge tall fra spørreundersøkelsen har det så langt vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder siden 1. august. Alvorlighetsgraden er varierende.

Så langt er anslagsvis 43 hunder, fra tolv forskjellige fylker, med lignende symptomer på sykdom døde, ifølge Mattilsynet. Kartleggingen viser at det er nesten 90 forskjellige hunderaser som har hatt lignende symptomer.

– Dette sier noe om hvor utfordrende det er å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom sykdomstilfellene. Vi jobber hardt med å finne ut av hva som er årsaken til sykdomstilfellene, men det er ikke sikkert vi klarer å peke på noe spesifikt, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Færre tilfeller

I en pressemelding fra Veterinærinstituttet kommer det fram at undersøkelsene de har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med akutt blodig diaré hos hunder ser ut til å gå noe ned. De er også styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund.

Dyreartsansvarlig ved Veterinærinstituttet, Hannah Jørgensen, understreker at de systematisk søker bredt etter mulige årsaker til sykdommen, men at det er et komplekst bilde. Hun mener flere faktorer til sammen kan ha utløst sykdomstilfellene.

– Antallet tilfeller økte etter 20. august, som var dato for opphevelse av båndtvangen i Norge, samtidig som det var store nedbørsmengder og høy temperatur. Vi kan ikke utelukke at det kan være miljøforhold som har utløst eller forsterket andre kilder til sykdom, sier Jørgensen.

16 hunder obdusert

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet for å finne årsaken. De anbefaler fremdeles å begrense nærkontakt mellom hunder.

16 hunder er obdusert ved Veterinærinstituttet i forbindelse med sykdomsutbruddet. Til nå er bakterien Providencia alcalifaciens funnet i tolv av de obduserte hundene hvor bakteriologitest er klare.

Denne bakterien har også blitt funnet hos noen friske kontroll-hunder, men i mindre omfang enn i de obduserte hundene, opplyser Mattilsynet.