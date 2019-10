VITA-kjeden, som har butikker på Sortland og Stokmarknes, er konkurs

Nyheter

– Hele organisasjonen har jobbet intensivt for å snu utviklingen, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke fikk det til i tide, sier administrerende direktør Kristina Johansson i en pressemelding.

I Vesterålen har Vita butikker på Sortland og Stokmarknes.

Utover i 2019 har likviditeten i selskapet blitt strammere og det har blitt tilført kapital underveis. Ledelsen, styret, eiere og långiver har arbeidet med ulike alternativer for å redde selskapet, uten at noen av disse har ført frem.

– Detaljhandelen og kosmetikkbransjen er påvirket av endrede kundebehov og økt konkurranse fra e-handel og lavpriskjeder, skriver Johnsen i pressemeldingen.



Styret i Cosmetic Group AS har nå konkludert med at forutsetningene for videre drift ikke lenger er tilstede. Dette vil berøre kjedene Vita og Loco, med 300 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og logistikkvirksomheten i Mjøndalen, samt i de 23 egeneide Loco-butikkene.

I tillegg rammes driften i 207 franchisedrevne VITA-butikker i hele Norge med i alt 1000 ansatte. Cosmetic Group AS hadde i 2018 en omsetning på 1,35 milliarder kroner.