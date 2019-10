På ett område øker Vesterålen mer enn Lofoten

Nyheter

På ett år har denne formen for utleie av rom eksplodert. I september økte antall overnattinger med 149 prosent i Vesterålen, sammenlignet med samme måned i fjor. Lofoten hadde også en økning i antall overnattinger, men økningen i samme periode var til sammenligning på beskjedne 47,4 prosent.

Vesterålen er imidlertid fortsatt lillebror i turistsammenheng, ettersom Lofoten hadde 20.712 overnattinger og Vesterålen hadde 8.171 overnattinger i september. Tromsø-regionen hadde til sammenligning 24.257 overnattinger.

– Aldri før har flere overnattinger blitt solgt gjennom Airbnb i september måned i Nord-Norge. Det ble også satt ny rekord i antall utleieenheter, rombelegg og inntekter fra Airbnb-utleie, sier analytiker i Capia, Eivind Hestvik Brækkan, i en pressemelding.

Han opplyser at Nord-Troms, Indre Finnmark og Vesterålen hadde den største prosentvise veksten i antall solgte overnattinger i september, sammenligner med tallene fra samme måned i fjor. Nord-Troms økte mest, og hadde med sine 2.256 solgte overnattinger en økning på 754.5 prosent.

Til sammenligning hadde Svalbard, Mosjøen-regionen og Bodø-regionen svakest utvikling fra samme måned i fjor. Størst nedgang hadde Svalbard, med 617 solgte romdøgn. Det er en nedgang på 32,8 prosent fra året før.

Hele Nord-Norge

For hele Nord-Norge sett under ett var det i september registrert 3.165 ulike steder som leier ut rom via Airbnb. Det er en økning på 2,4 prosent i antall utleiesteder i forhold til samme tid i fjor. Belegget har økt 22 prosentpoeng, fra 30,3 til 52,3 prosent. De samlede inntektene er på 44,3 millioner kroner. Det er en økning på 84 prosent, september i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Mer enn 706.000 såkalte romdøgn har hittil i år blitt solgt gjennom Airbnb i Nord-Norge. Det er en økning på 34 prosent når man sammenligner med september i fjor. Rombelegget har økt med 5,5 prosentpoeng, og ligger på 41,9 prosent. Inntektene fra Airbnb-utleie har økt 41 prosent, til totalt 380 millioner kroner hittil i år.

– Hvis denne utviklingen fortsetter ut året, vil vi få over 890.000 solgte romdøgn gjennom Airbnb i 2019. Til sammenligning solgte hotellene i Nord-Norge vel 1.980.000 romdøgn i 2018. Totale inntekter fra Airbnb-utleie i 2019 kan bli over 480 millioner kroner om trenden fortsetter, sier Brækkan.