I dag går fristen ut for å legitimere seg hos SNN

Nyheter

Det skriver NRK Nordland.

I alt er det rundt 200.000 kunder som har blitt varslet av banken. Det er kun kunder som har BankID eller skal få BankID som må legitimere seg med pass. Kommunikasjonssjef i Sparebank1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås, sier til NRK at det er flere som har fått utsettelse grunnet lang passkø hos politiet.

Årsaken til at kundene må legitimere seg med pass i banken, er at norske myndigheter har pålagt alle banker å hente inn informasjon om sine kunder. Dette som et ledd i kampen mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger.

Loftås sier til NRK Nordland at de kundene som ikke legitimerer seg innen fristen kan risikere å få kontoen sperret, men dette skjer kun hvis alt annet er blitt prøvd.

Sperrer inaktive kontoer

Hva skjer så hvis kundene til SNN ikke har mulighet til å legitimere seg med pass i løpet av dagen?

– Vi kommer nok til å starte og sperre kontoer ganske fort, men dette gjelder inaktive kontoer der vi ser at det ikke har vært aktivitet på lang tid, sier Loftås til VOL.

For de som har aktive kontoer, men som ikke har fått legitimert seg enda, er det ingen grunn til bekymring enda.

– Aktive brukere av kontoene kommer vi til å kontakte før vi gjør noe som helst, men vi ønsker selvfølgelig veldig intenst at kundene skal legitimere seg, sier kommunikasjonssjefen.

– Vet dere hvor mange som har vært i banken for å legitimere seg i dag?

– Nei, det vet vi ikke. Det vi vet er at 140.000 har legitimert seg hittil i år. Hvis man da tenker på de med inaktive kontoer, er det en sjanse for at tallene er mye bedre enn fryktet, sier han.