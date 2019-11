Ingen vindkraftverk får forlenget frist

Nyheter

NVE sender i dag ut brev til alle som har fått konsesjon til å bygge vindkraft i Norge, skriver tu.no. Der varsler de at ingen vil få forlenget frist for å sette i drift vindkraft etter 31. desember 2021.

Dersom anleggene ikke er bygget innen fristen, må det søkes ny konsesjon.

Det er gitt vel 90 konsesjoner til vindkraftanlegg (ca. 22 TWh) på land i Norge. Ved inngangen til dette kvartalet var 14 TWh satt i drift eller under bygging, skriver tu.no.

For en uke siden hadde åtte anlegg fått godkjent detaljplan/MTA, men har ikke begynt å bygge. Fem anlegg har detaljplan/MTA til behandling hos NVE. Ett anlegg har planene sine til foreløpig vurdering hos NVE, mens et annet anlegg har fått beskjed om å endre sin plan før den kan behandles. For resten varierer det hvor langt realiseringsplanene har kommet. NVE forventer at flere av anleggene med gyldig konsesjon planlegges bygget, fastslår nettstedet.