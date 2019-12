Babcok setter inn to ekstra fly mandag

Nyheter

Babcock setter inn to ekstrafly fra mandag, slik at det totale antall operative fly blir ni. Foto: BSAA

Ni fly på plass mandag

Med de to ekstraflyene på plass, vil Babcock ha ni fly i aktivitet. Åtte er av typen Beech B250, og det siste er jetflyet av typen Cessna Latitude. Dette er samme antall fly som det definerte behovet i ambulanseflytjenesten.

Flykoordineringssentralen avgjør plassering

Det er Flykoordineringssentralen som eies av Luftambulansetjenesten HF, som disponerer flyene og som bestemmer hvor flyene skal plasseres, ut fra en vurdering av hvor de gjør størst nytte. Sjef for flyoperasjoner i Babcock tror at flyene blir plassert i Finnmark.

- Det er nærliggende å tro at ett av ekstraflyene plasseres i Kirkenes og ett i Alta, men dette er det opp til Flykoordineringssentralen å avgjøre, sier Hans Skog-Andersen.

Jobber med å finne og rette feil

Søndag kveld ble ett av de fem flyene som sto på bakken i helgen, klarert og sendt til Bodø. Dette flyet hadde ikke det samme problemet som de andre. Det betyr at det nå er kun basen i Tromsø som ikke har ambulansefly. Fortsatt er fire fly ute med et problem i komponenter i overgangen mellom motor og propell. Babcock melder at de jobber intensivt med å finne årsaken og rette feilen.

- Sikkerheten kommer alltid først, og vi kommer til å jobbe oss gjennom dette til vi har identifisert årsaken til problemet, og rettet feilen, sier Skog-Andersen.