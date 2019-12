Slik ser de Widerøe-flyene ut etter ansiktsløft

Nyheter

Widerøe har gått til anskaffelse av nok et Dash 8-100 propellfly. Flyet har registreringsnummer LN-FVB og er første fly i selskapets Dash-8 flåte som er lakkert i nytt design. Det nye tilskuddet i flåten blir hentet fra Canada og ankommer Norge på nyåret. Flyet settes i trafikk i løpet av første kvartal 2020. Utseende på den øvrig Dash 8-flåten vil oppdateres fortløpende.

Hensikten med anskaffelsen av LN-FVB er å forsterke den eksisterende flåten og opprettholde dens levetid frem mot 2030. Designet vil mange kunne kjenne igjen fra verdenslanseringen av selskapets nye Jetfly i 2018. Motorene har fått en tilsvarende mellomgrønn farge og haleroret er påmalt det alpine fjellandskapet som Widerøe flyr over hver dag.

– For å sikre et helhetlig designuttrykk på tvers av flyflåten er det lagt en plan for å lakkere også selskapets øvrige Dash 8-fly, forteller merkevareansvarlig Katrine Nordahl Hanssen. Som ansvarlig for designutviklingen har hun jobbet tett med ingeniøravdelingen for å optimalisere flyets designelementer.

– Selskapets dash 8 flåte har inntil nå hatt et design fra 2001 og 2002. Dermed er tiden nå moden for å gjøre et lite ansiktsløft også på disse flyene, sier Nordahl Hanssen.

Flyet LN-FVB ble tidligere benyttet av FlyViking, som forsøkte å konkurrere mot Widerøe, men ikke klarte å oppnå lønnsomhet.

Det nye tilskuddet i Widerøe-flåten hentes ankommer Norge på nyåret og settes i trafikk i første kvartal 2020, melder NRK Nordland.