Kontrakter for én milliard på Evenes

Forsvarsbygg melder at det er inngått kontrakter for over én milliard kroner for oppbyggingen av Forsvarets base på Evenes. Vi er stolte over å kunne informere om at vi har signert kontrakter med entreprenører for en milliard for Forsvaret på Evenes, sier John Ommund Syvertsen, som er utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon.