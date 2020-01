Foringsbåt fikk problemer med roret. Får assistanse av to redningsskøyter og Kystvakta

Nyheter

Foringsbåten har problemer med roret, ifølge Hovedredningssentralen.

– Båten var på vei til et foringsanlegg, men fikk problemer med roret og kommer seg ikke videre. Redningsskøyta Sundt Flyer og en fiskebåt er på stedet, men trenger mer assistanse. Redningsskøyta Norske Veritas fra Ballstad er også på vei, i tillegg til at et kystvaktskip er på tur. Når vi får all assistansen på plass, setter vi slep på den, sier Sten Rune Nicolaisen ved Hovedredningssentralen.

Han legger til at det ikke er rapportert om at mannskapet ombord på båten er i fare som følge av hendelsen.

Saken blir oppdatert.