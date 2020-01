Fylkesråden snur etter fergeopprøret. Kutter billettprisene igjen

Nyheter

Endringene vil bli gjort så snart som mulig. NRK melder at Fylkesrådet vil finansiere priskuttet på ferger med penger fra en pott som er satt av til sikring mot økte drivstoffpriser.

– Vi har lyttet til folket langs kysten, og vil redusere takstøkningene betydelig. Men dette gjør vi ikke uten risiko for Nordland fylkeskommunes økonomi, og risikerer å gå med underskudd, sier samferdselsråd i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp)i en e-.post til VG.

Hvilke samband som får reduserte priser, og hvor stor reduksjonen blir, er ikke avgjort. Bentzen sier at inntektene fra staten har blitt redusert med nesten en halv milliard kroner, og er ikke tvil om at de vil gi konsekvenser for innbyggerne i Nordland.

– Nå tar vi de grepene vi kan og reduserer fergetakstene. Men statsråd Jon Georg Dale må nå vise at Regjeringen også tar ansvar, sier Bentzen til VG.