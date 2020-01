Dette er årsaken til at flytrafikken sto stille torsdag

Nyheter

Torsdag melder Avinor Air Navigation Service på Twitter, i litt mer nyansert form enn det som ble formidlet dagen før, at det var en såkalt konfigurasjonsfeil i forbindelse med en systemoppdatering som gjorde at flytrafikken ble stående på bakken.

«Det var aldri fare for flysikkerheten, men vi gjennomgår nå hendelsen for å sikre at dette ikke gjentar seg. Vi beklager til alle reisende som ble berørt av forsinkelsene», står det videre å lese på Twitter.

Flystoppen førte til at en rekke avganger ble forsinket, der noen også ble kansellert.