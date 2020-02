– Slitne jenter fikk mye spilletid

Nyheter

Det sier trener Hanne Steen. Hun dirigerte troppene da laget gjennomførte fire seriekamper i Finnsnes, som gikk av stabelen lørdag og søndag.

– Vi er spesielt imponert over våre yngste, Mathilde Lockert, Julie Rognan og Regine Øvergård. De er svært uredde og griper mulighetene. De lærer av de eldste og absorberer ett høyere tempo. Det vil være godt å ha med seg når vi skal ut i aldersbestemte mesterskap, sier hun.

Ifølge Steen stiller ØKSIL med et ungt lag hvor alle spillere er tenåringer. I løpet av mars måned skal de ut i aldersbestemte mesterskap.

– Det er viktig med spilletid for å utvikle seg og vi tror at denne helga har bidratt til å gi oss ett godt utgangspunkt for resten av sesongen.

Volleyballens andredivisjon møttes i Finnsnes i helga for å spille seriekamper. Lørdag møtte ØKSIL-damene Tromsø-studentene (TSI) og BK Tromsø. Søndag møtte laget både Alta og Finnsnes.

– Vi startet helga med kamp mot BK Tromsø 2. Her ble det seier 3-1 (25-22,25-22,21-25,26-24). Som settsifrene viser ble det en svært jevn kamp hvor lagene fulgte hverandre tett. Små marginer skilte lagene. Etter flere matchballer avgjorde ØKSIL det siste settet 26-24.

Volleyball-damene spilte lørdag mot TSI. Der gikk de på et 3-0-tap, med 15-25,14-25 og 13-25.

– TSI hadde full kontroll over kampen og vi blir noen nummer for små. Mye rutine og mer slagkraft avgjorde kampen i TSI sin favør, sier Steen, som ellers er fornøyd med seieren 3-2 mot Finnsnes søndag.

– Finnsnes har mye rutine og våre jenter måtte virkelig spille lurt og ta frem hele registeret for å hale seieren i land.

ØKSILs damer spilte mot Alta i sin siste kamp i helga. I denne kampen hadde laget god kontroll og avsluttet med seieren 3-0.