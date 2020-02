Hun er foreslått som ny leder av Nordland Ap

Nyheter

Det melder Nordland Ap i ei pressemelding.

– Vi har funnet en spennende og svært dyktig kandidat til ledervervet i Mona Nilsen, det sier leder av valgkomiteen John-Erik Johansen. Johansen la i dag frem den enstemmige innstillingen fra valgkomiteen. Geir Olsen, fra Fauske, foreslås som nestleder av Nordland Arbeiderparti.

– Med Geir som nestleder får vi både fornyelse og ett tydelig engasjement, sier er fornøyd Johansen.

Stolt og glad

– Jeg er både stolt og glad over å bli innstilt som leder av Nordland Arbeiderparti, sier Mona Nilsen. Hun understreker samtidig at det er årsmøtet som skal velge sine ledere.

– Hvis jeg blir valgt som leder vil jeg være opptatt av å utvikle både politikken og partiet, sier Nilsen. Jeg har mye erfaring fra fagbevegelsen, den erfaringen vil jeg ta med meg inn i et slikt verv, fortsetter hun.

Tydelig stemme for Nordlandslaget

– I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal med. Det må ligge til grunn når vi arbeider med ny politikk. I Nordland skal vi prioritere sterkere fellesskap fremfor skattekutt til de med mest fra før. Vi vil bygge sterke byer og omland i hele fylket, vi skal ha en viktig rolle i det grønne skiftet, poengterer Nilsen.

– Et Nordland med arbeidsplasser og bosetting over hele fylket er grunnlaget for et sterkt felleskap og for vår felles identitet. Byene og distriktene er gjensidig avhengig av hverandre. Livskraftige distrikter trenger sterke regionsenter og byer, og omvendt.

– Jeg vil fortsette arbeidet som både fylkesrådsleder Tomas Norvoll og avtroppende leder, Ida Pinnerød, har gjort for å bygge Nordlandslaget, sier Nilsen.

Arbeidsplasser

Geir Olsen fra Fauske er foreslått som ny nestleder. -Nordland Arbeiderparti skal være opptatt av å utvikle nye spennende bærekraftige arbeidsplasser i hele vårt fantastiske fylke, sier Olsen.

Nordland Arbeiderpartis ekstraordinære årsmøte 2020 skal gjennomføre suppleringsvalg til styret lørdag 22. februar 2020. Møtet avholdes på Radisson Blu Hotel i Bodø.