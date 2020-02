Nesten 120.000 turinteresserte «søringer» har sett denne filmen fra Vesterålen

Nyheter

Det skriver reiselivssjef Astrid Berthinussen i ei pressemelding.

I forbindelse med utrullingen av Visit Vesterålens reiselivstrategi har de i samarbeid med Deadline Media fått utarbeidet tre filmer som skal vise frem satsningsområdene i Vesterålen, «Whales and Wildlife», «Hikers Paradise» og «Flourishing Communities».

Filmen «Hikers Paradise» ble distribuert med bakgrunn i personas utviklet av NordNorsk Reiseliv, og oppnådde rekordtall.

– Dette er første gangen vi bruker filmer såpass aktivt. Vi er jo klar over engasjementet på Facebook-sidene våre er høyt, men at det skulle ta så av for bare 5000 kroner, det hadde vi aldri forventa, sier Berthinussen.

Delt 250 ganger

Årsaken til at Visit Vesterålen oppnår slik suksess med filmen om Hikers Paradise, er at den har vært delt 250 ganger.

– Filmen ble sponset kun til de store byene i Sør-Norge. Der gikk den som annonse i fire uker til personer med interesse for fjellvandring og turgåing. At vi har oppnådd så mange delinger på filmen, er bare helt sykt. Tenk så mange som har fått Vesterålen opp i feeden sin, forteller reiselivssjefen stolt.

Snart ny film

Filmen om Flourishing Societies er allerede produsert, og skal snart sponses til aktuelle målgrupper, og det jobbes med tredje filmen om hval.

– Det er selvfølgelig veldig spennende å se hvordan disse også blir mottatt, sier Astrid Berthinussen.