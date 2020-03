Hurtigruten permitterer ansatte

Nyheter

Corona-krisen rammer reiselivet hardt. Hurtigruten jobber med omfattende tiltak og store kostnadskutt. Fra mandag permitterer selskapet rundt 120 ansatte, og vurderer ytterligere grep.

– Den nasjonale helsedugnaden mot spredning av coronaviruset er kritisk viktig. Hurtigruten innførte allerede for flere uker siden en rekke tiltak for å begrense smitteomfanget. Det har vi lyktes med, og det har ikke blitt påvist smitte på ett eneste av Hurtigrutens skip. Det er vi stolte av, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Situasjonen har samtidig utviklet seg raskt, både i Norge og resten av verden. Strenge reiserestriksjoner fra lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter rammer reiselivet hardt.

– Dette er en ekstraordinær og alvorlig situasjon. Konsekvensene rammer oss nå med full kraft, og vi må være forberedt på alle tenkelige utfall, sier Skjeldam.

Vurderer videre grep

Fra mandag blir rundt 120 ansatte på Hurtigrutens kontorer i Norge permittert.

– Det vi har sett nå er bare starten. Vi har de siste dagene satt i verk en rekke kostnadskutt i hele selskapet. Vi må fortløpende se på mulige videre grep, sier Skjeldam.

