Nå stenger Hurtigruten skipene sine for disse passasjerene

Nyheter

– Den nasjonale helsedugnaden mot spredning av coronaviruset er kritisk viktig. Vi tok grep for flere uker siden – og vi tilpasser oss denne helt ekstraordinære situasjonen fra minutt til minutt nå. For å trygge gjester, ansatte og lokalsamfunn, velger vi å nekte adgang til alle passasjerer og mannskap som har vært utenfor Norge, Sverige og Finland de siste 14 dagene, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam i ei pressemelding.

Hurtigruten driver den tradisjonsrike rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, som siden 1893 vært en livslinje med daglig transport av varer, gods og passasjerer mellom 34 små og store havner langs hele kysten.

Flere lokalreiser

Selv om alle gjester som har vært utenlands nå nektes adgang, fortsetter lokaltrafikken på ruten som normalt. Det siste døgnet - etter at Avinor besluttet å stenge flere småflyplasser i Norge - har Hurtigruten sett en oppgang i antall lokalreisende langs kysten.

– Hurtigruten er en del av den kritiske infrastrukturen i Norge, på samme måte som tog, busser, lasteskip, og ferger. Folk skal hjem til sine kjære. Varer, post og medisiner må frem. Vi har et ansvar for å fortsette å holde kritisk infrastruktur i gang. Og vi er glade for å kunne bidra i den nasjonale dugnaden også på denne måten, sier Skjeldam (bildet).

. Jobber tett med lokalsamfunn og myndigheter

Hurtigruten har over tid jobbet aktivt med å få alle turister til å droppe og flytte de planlagte Hurtigruten-reisene sine. Nå jobber selskapet tett med lokale og nasjonale myndigheter.

– Situasjonen endrer seg raskt, og er krevende både for gjestene våre, for oss og lokalsamfunnene langs hele kysten. Derfor er vi glade for at vi har en god dialog både med regjeringen, lokale myndigheter og havnene om hva det er riktig og hensiktsmessig å gjøre, sier Skjeldam.

.

Strenge tiltak - ingen tilfeller

Hurtigruten har ikke hatt noen bekreftede eller mistenkte tilfeller av coronasmitte på noen av sine skip.

Selskapet iverksatte allerede for flere uker siden strenge tiltak for å hindre spredning av smitte, som å nekte gjester fra risikoområder å komme i nærheten av skipene, strengere screening av gjester som skal av og på - i tillegg til flere hundre små og store tiltak både på sjøen og på land.

.

Reiselivet rammes hardt - Hurtigruten permitterer

Corona-krisen rammer reiselivet hardt. Hurtigruten er verdens største ekspedisjonscruiserederi, og en av Norges største reiselivsbedrifter. Med 16 skip og over 3000 ansatte er selskapet også en av Norges største maritime arbeidsplasser.

Hurtigruten permitterer ansatte Også Hurtigruten blir rammet av korona-krisen.

–Dette er en ekstraordinær og alvorlig situasjon, som påvirker hele reiselivet dramatisk. Konsekvensene rammer også oss med full kraft. Det vi har sett nå er bare starten. Vi har de siste dagene satt i verk en rekke kostnadskutt i hele selskapet. Vi må fortløpende se på mulige videre grep, og vi må være forberedt på alle tenkelige utfall, sier Skjeldam.