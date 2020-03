Skolenes landsforbund: – Bruk hjemmekontor, redd liv

Nyheter

Det melder de i ei pressemelding.

– Vi får rapporter fra medlemmer om at personale i skoler og barnehager i noen av kommunene skal møte på jobb som vanlig. Det er bekymringsfullt, sier Hilde Monica Jørgensen, hovedtillitsvalgt i Skolenes landsforbund for grunnskolene i Nordland.

Skolenes landsforbund Nordland tar medlemmenes bekymring om fysisk kontakt og samling av mange mennesker på samme sted på alvor, ifølge Bjørnulf Schanche, som er hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Nordland fylkeskommune.

– Vi vil at det skal beordres hjemmekontor for alle ansatte som ikke absolutt må være fysisk til stede på jobb, i samsvar med det tilbudet som skal gis for å sikre opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner, sier Schanche.

Skolenes landsforbund krever at skole- og barnehageeiere gir pålegg om hjemmekontor for alle ansatte som ikke absolutt må være fysisk til stede på jobb.

– Å møte på jobb som vanlig, er både meningsløst og potensielt livsfarlig. Alle som ikke trengs i skoler og barnehager må beordres til hjemmekontor. Det forundrer oss at enkelte kommuner i Nordland og andre arbeidsgivere fortsatt ikke har fattet dette, sier Hilde Monica Jørgensen.