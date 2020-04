Meldte full storm. Nå har meteorologene nedgradert varselet

Nyheter

Under følger en oversikt over stedene som får verst vær det neste døgnet.

Andenes

Liten kuling fra klokken 18:00 søndag.

Sterk kuling fra midnatt natt til mandag. Vindstyrken var først meldt å komme opp i over 30 meter i sekundet, og full storms styrke. Søndag morgen har meteorologene nedgradert varselet til stiv kuling og vindstyrke opp i 20 meter i sekundet. Denne vindstyrken vil vare til rundt klokken 18:00 mandag, før den spakner og går over til liten kuling rundt 13 meter i sekundet.

Hovden

Også i Hovden i Bø er graden av vind nedgradert.

Her melder man stiv kuling fra 18:00 1. påskedag, som går over til sterk kuling og opp mot 20 meter i sekundet fra rundt midnatt natt til mandag.

Også her vil vinden løye ytterligere mandag rundt klokken 18:00.

Stø

Liten kuling fra klokken 13:00 søndag.

Stiv kuling 20 meter i sekundet fra klokken 23:00 søndag og fram til morgenkvisten mandag. Kuling av ulike grader og fram til det spakner noe ved 18:00-tiden.

Sortland får frisk bris ved 01:00-tiden natt til mandag. Kuling av ulike styrker utover mandagen. Spakner noe mandag ettermiddag.

Stokmarknes liten kuling ved 01:00-tiden mandag. Stiv kuling utover dagen. Spakner mandag ettermiddag.

Myre får liten kuling fra klokken 23:00 søndag. Ingen stormvarsel, men kuling av ulik styrke mandag. Spakner mandag ettermiddag.

Steine får liten kuling fra søndag kl 22:00. Sterk og stiv kuling utover dagen, spakning mandag ettermiddag.

VOL gjør oppmerksom på at polare lavtrykk er uforutsigbare, og at varslene endrer seg hurtig. Følg med på Yr eller andre tjenester for å få de sist oppdaterte varslene.