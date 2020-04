Lav oljepris kan true tørrfiskeksporten

Nyheter

Det er Kyst og Fjord som skriver at inntektene fra oljefeltene i Nigeria er så viktig for landets økonomi, at en lav pris over tid vil svekke kjøpekraften så mye at de tradisjonelle tørrfiskimportørene vil slite med å reise nødvendig kapital for å importere tørrfiskprodukter.

Norske tørrfiskprodusenter bør derfor krysse fingrene for at OPEC og Russland kommer fram til en løsning som løfter oljeprisene. Nigeria er nemlig Norges nest viktigste tørrfiskmarked og har meget stor betydning for tørrfiskeksporten. Ikke minst gjelder det for tørrfiskhoder. Nigeria utgjør så og si hele dette markedet og bruker store mengder tørrfiskhoder i supper og gryteretter.

Stor etterspørsel

Salget av tørrfiskhoder har så langt i år gått svært godt. Tall fra Norges Sjømatråd viser at norske produsenter hittil i år har eksportert 1 803 tonn tørrfisk til en verdi av 73 millioner kroner til det vestafrikanske landet. Det er en økning på hele 49 prosent i verdi og 34 prosent i volum, sammenliknet med første kvartal i fjor.

– I Nigeria kjøper folk mat som egner seg til lagring, og vi ser både økt etterspørsel og bedre pris på tørrfiskhoder. Det største problemet akkurat nå er at lagrene faktisk er i ferd med å gå tomme, framholdt Sjømatrådets fiskeriutsending Trond Kostveit i oppsummering av markedssituasjonen sist uke i følge Kyst og Fjord.