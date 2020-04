Avlyser ÅrsteinØYA 2020

Nyheter

I helgen ble det kjent at det ikke blir Fæsterålen i år, på grunn av koronapandemien. Mandag melder også den noe mindre musikkfestivalen, ÅrsteinØYA, at heller ikke de gjennomfører årets arrangement., skriver Lofotposten.

Årets utgave skulle etter planen gå av stabelen 24.- og 25. juli, der blant andre Boney M, Kalandra, Hollow og Return skulle opptre. Ifølge styret i festivalen blir det muligheter for at de som har kjøpt billetter får de refundert, eller at de blir overført til neste års festival.