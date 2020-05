Dette var det dyreste boligene omsatt i Vesterålen i april

Nyheter

Eiendomsoverdragelsene er nå klare for april, og tallene viser at det har vært en god del omsetning den siste måneden.

Andøy:

Her ble det solgt boliger og eiendommer for 13,35 millioner kroner i april. De to dyreste var Gårdsveien 81, som ble solgt for 2.8 millioner kroner, samt Industriveien 2A som gikk for samme pris.

For å se hvem som kjøpte og solgte, samt resten av lista over overdragelser i Andøy, kan du klikke deg inn på denne lenka(+).

Bø:

I eventyrkommunen Bø har ikke boligomsetningen vært eventyrlig, med kun sju salg eller overdragelser.

Totalt ble det omsatt boliger for 5,83 millioner kroner. Den dyreste gikk for 2 millioner kroner og var Skyttarhaugen 2. Hvem som kjøpte og resten av lista for Bø, finner du ved å klikke deg inn på denne lenka (+).

Hadsel:

I Hadsel har det vært bra fart i april med hele 26 salg eller overdragelser. Totalt ble det omsatt boliger for like i overkant av 40 millioner kroner i april. Den dyreste var Hadselfjordveien 197 som ble solgt for 4,1 millioner kroner. For å se hvem som kjøpte og resten av lista i Hadsel, klikk deg inn på denne lenka (+).

Blir nærmeste nabo til masseuttaket Brattåsen: – Har ingenting å utsette på at det er drift i steinbruddet Finn Hansen har kjøpt huset til Svein Erik Nikolaisen og blir dermed nærmeste nabo til masseuttaket Brattåsen ved Hadselhamn. – Jeg synes det er helt ok med drift på dagtid, sier Hansen.

Sortland:

I Sortland var det også god trafikk på eiendomskontorene med 23 salg og overdragelser. Totalt ble det omsatt boliger og eiendommer for omlag 56 millioner kroner i april. Den dyreste eiendommen omsatt var ei tomt solgt for 5,5 millioner kroner. For å se hele oversikten og hvem som kjøpte, klikk deg inn på denne lenka (+).

Øksnes:

I fiskerikommunen Øksnes var det kun ti omsetninger i april. Totalt ble det omsatt for omlag 18 millioner kroner. Den dyreste omsetningen var Havnegata 2A, som gikk for 5,8 millioner kroner. For å se hvem som kjøpte, og resten av lista for Øksnes, klikk deg inn på denne lenka (+).